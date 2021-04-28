Girişimci Sina Afra, Londra merkezli uluslararası yatırım grubu IKAR Industries LLP’nin hisselerini satın aldı. Afra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şimdiye dek 40 teknoloji yatırımı gerçekleştirdim. IKAR ise başarılı ve çok gelecek vaat eden bir şirket grubuna yaptığım ilk yatırım” dedi.

IKAR Industries ve grup şirketleri, teknoloji, konaklama, gayrimenkul, emniyet, güvenlik, spor, eğlence ve enerji sektörü gibi geniş bir yatırım yelpazesine sahip. Şirket ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Avrupa ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren girişimci yatırım grubu. Grubun Amsterdam, Berlin, Boston, İstanbul, New York, Washington ve Zürih’te temsilciliği bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sina Afra, “Şimdiye dek 40 teknoloji yatırımı gerçekleştirdim. IKAR ise başarılı ve çok gelecek vaat eden bir şirket grubuna yaptığım ilk yatırım. Kurucu Ortakların bir araya getirdiği yetenekler benzersiz bir güç merkezi oluşturuyor. Grubun tüm bileşenleriyle birlikte büyümesini desteklemekten büyük heyecan duyuyorum” dedi.

IKAR Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Mario Diel da, “Sina Afra gibi seçkin bir girişimci yatırımcıyla yan yana olduğumuz için son derece gururluyuz. Uluslararası ağ ve şirketleri ölçeklendirmedeki başarısı, önümüzdeki yıllarda lider bir küresel yatırım grubu olmamıza yardımcı olacak” dedi.

IKAR Başkanı ve Kurucu Ortağı Howard Beasey ise “Sina geçen yıl Danışma Kurulumuza katıldı ve grubumuzun son aylarda kaydettiği önemli büyümeye tanıklık etti. Yaptığı yatırım grubumuzun yönetimine ve iş stratejisine güveninin önemli bir göstergesi” diye konuştu.