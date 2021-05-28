Açıkça görülüyor ki bu bölgede muazzam fırsatlar söz konusu, deniz aşırı büyüme bu bölgede ticaret yapmak isteyen işletmeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret genellikle bir takım zorlukları beraberinde getirir. Bugün, bu zorluklardan bazılarını ele alacağız ve 1C’nin Türkiye’ye özel çözümlerinin bu zorlukları yönetmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi vereceğiz.

Yüksek işlem maliyetleri ve çoklu para birimli operasyonlar

Yüksek işlem ücretleri ve farklı para birimleri arasında gezinmek, yurtdışına açılmayı düşünen işletmeler için kafa karıştırıcı olabilir.

Nakliye ile ilgili harcamalar bir yana, uluslararası işlem maliyetleri, kredi kartları ve ödeme noktalarıyla ilgili ücretler ve harcamalar, yasal ücretler ve harçlar, iade ve değişim masrafları, e-ticaret platformlarına yapılan ödemeler gibi birçok masraf içerir. İşlem maliyetleri kaçınılmaz olsa da ödeme sağlayıcısını dikkatlice seçmek, yüzde 2,3-2,5 işlem ücreti gerektiren kredi kartları dışında farklı ödeme yöntemleri sunmak ve hataları önlemek için tüm muhasebenizi doğru tutmak suretiyle maliyetleri azaltmak mümkündür.

1C:Drive, müşteri düzeyinde çoklu para birimli faturaların etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyan işlevsellik sunar. Şirket, belirli bir müşteri kaydı altında birden fazla sözleşmeye sahip olabilir ve aynı anda müşterinin toplam bakiyesini yerel para birimi cinsinden alabilir; bu özellik muhasebe ve vergiler açısından kolaylıklar sağlar. Örneğin, şirket herhangi bir para biriminde fatura kesebilir, faturanın para birimi cinsinden olmayan alınan faturaları ödeyebilir ve tüm bakiyeleri doğru bir şekilde konsolide edebilir.

Gümrük beyannameleri

Bazı mallar ithal edildiğinde, şirketlerin gümrük beyannamesi vermesi gerekir. Bu beyannameler yerel mevzuata göre farklılık gösterebilir ve bu belgeye göre gümrük ücretleri ve harçlar tahakkuk ettirilir, sonrasında da ithalat KDV’si alınır. Beyanname ithal edilen malları, bunların miktarını ve değerini kaydetmek için kullanılır.

1C:Drive, ithalat beyannameleri üzerine masrafların kaydedilmesine ve KDV’nin muhasebe amacıyla içe aktarılmasına olanak sağlayan işlevsellik sunar. Beyannamede, mallarınızı aşağıdaki unsurlara göre birden çok emtia grubuna bölebilirsiniz:

HS kodunun ilk dört hanesi

Menşe ülkesi

KDV oranı

1C:Drive’ın Türkiye sürümü ile gümrük beyannamelerini oluşturmak, düzenlemek veya silmek oldukça kolaydır.

Kültürel engeller ve dil bariyeri

İyi iletişim, etkili bir uluslararası iş stratejisinin merkezinde yer alır. Bununla birlikte, yabancı bir ülkede iş yapmak, dil ve kültüre özgü engeller nedeniyle genellikle kendi ülkenizde iş yapmaktan daha zordur. Müzakere süreçlerinde bir tercümanla çalışmak ve pazarlama iletişiminizin doğru anlaşılmasını sağlamak için hedef dili anadili olarak konuşan birine başvurmak akıllıca bir tercih olabilir.

Ancak sorun genellikle bir dil bariyerinden daha fazlasıdır – sözlü olmayan iletişim iş anlaşmalarını da etkileyebilir. Farklı kültürel değerlerin ve normların profesyonel bağlamda iletişim kurma şeklinizi nasıl etkileyebileceğini öğrenmeniz gerekir. Yurtdışındaki iş adabı ve dini ve kültürel gelenekler gibi yazılı olmayan kuralların farkında olmak, denizaşırı ticaretteki olası iletişim sorunlarını daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Farklı ülkelerdeki kullanıcılar açısından dil bariyerini dikkate alan 1C:Drive, her bir kullanıcının aynı sistem hesabında kendi dillerinde çalışmalarına olanak sağlar. İş ortaklarımız uygulama sürecinde yeni dil seçenekleri ekleyebilirler.

Nakliye ve lojistik

Nakliye ve lojistik yönetimi, sınır ötesi ticarette işletmeler için ciddi bir zorluk haline gelmesi muhtemel önemli bir faktörlerden biridir. İstatistikler, uygulanan yüksek kargo bedellerinin, tüketicilerin alışverişi tamamlamadan sepeti bırakmalarının bir numaralı nedeni olduğunu gösteriyor.

Yani hem güvenilir olan hem de en iyi fiyatı sunan nakliye firmasıyla çalışmak çok önemlidir. İyi bir lojistik sağlayıcı, yasal düzenlemeler ve gümrüklerle başa çıkma konusunda deneyimlidir ve bu zorluklar karşısında işletmenize rehberlik edebilir.

1C:Drive ile ağırlık kontrolleri, depo, nakliye, güvenlik, pazarlama, lojistik siparişlerinin çevrimiçi kaydı ve bilet satın alma gibi lojistik faaliyetlerinin tüm yönlerini yönetebilirsiniz.

Küresel fiyatlandırma stratejisi

Yurtdışında iş yaparken, ürünleriniz veya hizmetleriniz için en uygun fiyatı belirlemek biraz daha karmaşık olabilir. Hem kârlılığı hem de rekabetçi fiyatlandırmayı sağlamanız gerekir. Bir karşılaştırma ölçütü almak için doğrudan yerel rakiplerin fiyatlarını araştırmayı deneyebilirsiniz.

Yine de tüm ekstra maliyetlerinizi hesaba katmak önemlidir. Örneğin, üretim ve nakliye maliyeti, denizaşırı pazarlama, ithalat / ihracat vergileri ve dağıtım fiyatı belirlerken dikkate almanız gereken ek masraflardır. Ayrıca, fiyatlandırma politikanız, gelirinizi önemli ölçüde etkileyebilecek olası döviz kuru dalgalanmalarını da kapsamalıdır.

1C:Drive ERP çözümü, çoklu para birimi işlemlerinde ve muhasebede hataları ortadan kaldırmanıza ve satılan malların fiyatının ve maliyetlerinin her zaman doğru hesaplanmasına olanak tanır.

Günümüzde IT’de lider bazı firmalar, özellikle Türkiye’ye özel, yeni ülke pazarlarında uygulanmak üzere ERP sistemlerinin lokalizasyonu için milyonlarca dolarlık yatırım yapmaktadır. Bu, Türk iş dünyasının, şirketlerini daha yüksek bir verimlilik düzeyine taşımaları için dünyadaki en iyi çözümleri kullanmaları açısından büyük bir fırsat.

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