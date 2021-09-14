Capital Dergisi’nin (Ağustos) 40 şirketle yaptığı araştırmaya göre, yeni dönemde iş alanları gereği ‘yerinden çalışanlar’ın dışında tüm şirketler hibrit ve karma model uygulayacak. Yöneticiler, teknik yardım ekipleri ve üretim bölümleri çoğunlukla ofisteyken; pazarlama, İK, finans ve satın alma gibi destek fonksiyonları uzaktan çalışabilecek.

COVID-19 çalışma dünyasını sonsuza dek değiştirdi. Mart 2020’deki ani kapanmayla birlikte trafikte geçirdiğimiz zamanlar sona erdi. Şirketler ilk etapta uzaktan çalışmadan memnun olsa da çalışan açısından evde bitmeyen mesai saatleri, uzaktan çalışmanın getirdiği teknik aksaklıklar ve ailesiyle yaşayanlar için odaklanma sorunları çoğaldı. Buna takım ruhunu oluşturmadaki noksanlıklar eklenince yeni yollar aramak şart oldu.

Aşının yaygınlaşması ve kısmen normale dönüşle birlikte şirketler test döneminin sonuçlarına ve çalışan isteklerine göre yeni çalışma modellerini belirlemeye başladı.

Capital Dergisi’nden Aslı Sözbilir, bu koşullar altında şirketlere beyaz yakalıların “nerede çalıştıklarını” ve yeni dönem için buldukları çalışma modeli formüllerini sordu. 40 şirketle yapılan araştırmaya göre hemen hemen tüm şirketlerde hibrit ağırlıklı karma bir model arayışı söz konusu.

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