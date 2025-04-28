ARA
DOLAR
38,44
0,04%
DOLAR
EURO
43,67
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
4071,69
-0,71%
GRAM ALTIN
BIST 100
9356,28
-0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtildi.

28 Nisan 2025 | 12:32
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

TRTHaber'in haberine göre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olan Önder'in, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında tutulduğu belirtildi. Bu tedavilere rağmen Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu ifade edildi. Hastanın reflekslerinde azalma olduğu ve beyin ödeminin devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4071,69 -0,71%
  • ALTIN ONS 3294,36 -0,75%
  • BIST 100 9356,28 -0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,371 -0,203%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3869 0,10394%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,56 -0,2417%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4427 0,0416%
  • EURO/DOLAR 1,1348 -0,136%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6703 0,0254%
  • STERLIN/DOLAR 1,33498 0,30618%
Borsa Haberleri
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
GERİ
İLERİ
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL