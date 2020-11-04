Şans oyunlarını 10 yıllığına düzenlemek için ihaleyi kazanan Sisal Şans, 2019’da 3,2 milyar TL olan ciroyu, hızlıca artırmayı hedefliyor.

Bu hedef için yeni oyunlar eklenmesi ve bayi sayısının iki katına çıkarılarak 10 bine yükseltilmesi planlanıyor. Geçen yıl yapılan ihalede şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibarıyla hizmetlerine başladı.

Sisal Şans, Demirören Grubu’na bağlı Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler’in yüzde 51 ve İtalyan Sisal’in yüzde 49 ortaklığı ile kurulmuş bir şirket.

İhale sürecinin tamamlanmasından itibaren şirket, IT teknoloji altyapısına, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.