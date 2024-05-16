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Şişecam'ın Eurobond ihraçlarına rekor talep

Şişecam artan talep üzerine Eurbond ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.

16 Mayıs 2024 | 15:53
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2024 | 15:57
Şişecam'ın Eurobond ihraçlarına rekor talep

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.  2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.

Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

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