Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’de tam kapanma süreci başlıyor. İçişleri Bakanlığı dün 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi. Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildiği belirtildi.
Genelgede “Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
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