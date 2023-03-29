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Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, memur ve memur emeklilerine ek zam verilmesi talebinde bulundu.

29 Mart 2023 | 18:47
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Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi

Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyona bağlı alım gücündeki düşüşler sonucu çalışanların maaşlarında ve emeklilerin aylıklarında ciddi kayıpların yaşandığını belirtti.

Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması için memur maaşlarının gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Baytemir, şunları kaydetti:

"Enflasyon rakamlarının büyüklüğü, ekonomik kayıpların yaşandığının bir göstergesidir. Özellikle emtia, kira, enerji, ulaşım, gıda gibi zorunlu kalemlerdeki yüksek ve önüne geçilemeyen artışlar, maaşları eritti ve alım gücünü ciddi anlamda düşürdü. Gelir gider dağılımında eşitsizlik yaratan bu durum; emekçinin, memurun ve emeklinin geçim sıkıntısı çekmesine sebebiyet veriyor. Daha fazla prim ödeyenler kendilerinden az prim ödeyenlerle aynı emekli maaşını almak durumunda kaldı, bu haksızlığın da önüne geçilmeli. Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması için mutlaka ve ivedilikle memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına adilane bir şekilde ek zam yapılmalıdır."

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