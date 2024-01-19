Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı: İlk 5 rota

Sömestr tatili için son iki haftada satılan otobüs bileti sayısı önceki iki haftalık döneme göre yüzde 525 arttı.

Şirket verilerine göre sömestr tatili için en çok otobüs bileti alınan ilk 5 rota, İzmir - Ankara, Ankara - İzmir, İzmir - Esenler, Ankara - Adana ve Esenler - İzmir oldu.

En çok otobüs biletinin alındığı destinasyon ise Ankara oldu. Veriler sepetlerin yüzde 70'inin tek kişilik olduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Otobüs bileti satışlarının son iki haftada 5,5 kata yakın artması çok normal çünkü tüketiciler otobüs biletlerini almayı genelde son ana bırakıyor. Tatil bugün başlıyor olsa da otobüs biletini almayı son güne bırakan kişilerin olmasını ve satışlarımızın bugün de artmaya devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biletler tükendi, ek seferler konuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım da, yarıyıl tatili için otobüs biletlerinin tükendiğini ve ek seferler konulduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bugün çocukların karne almasıyla birlikte yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artırdığını söyledi.

Tatilde birçok ailenin seyahat edeceğini dile getiren Yıldırım, "Yarıyıl tatili için satışa sunulan otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu. Türkiye genelinde günde 17 bin civarında otobüs seferi yapılıyor. Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı. Ek seferler daha çok kısa mesafe ve büyükşehirlere düzenlendi." diye konuştu.

Yıldırım, yarıyıl tatilinin başladığı ve bittiği tarihlerde otobüslerin doluluk oranlarının daha yüksek olduğuna işaret etti.

Üniversitelerin tatil zamanlarıyla bir çakışma olmaması nedeniyle bekledikleri yoğunluğunun yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Yarıyıl tatili süresince yaklaşık 5,5 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, "Rekabetçi bir ortam var. Bilet fiyatlarımız maliyetleri karşılayacak şekilde bile değil. Uçak fiyatlarında zaman zaman kampanya yapılıyor ama biz fiyatlarımızda oynama yapamıyoruz." dedi.

Sürücülere uyarıda bulundu

Yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk olabileceğini söyleyen Yıldırım, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Yıldırım, otobüs şoförlerinin özellikle uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şoförlerimiz uykusuz veya yorgun olduklarında dinlenmeli. Araçta telefon kullanmamalılar. Ayrıca, yolcularımız da muhakkak emniyet kemerini bağlasınlar. Firma sahipleri de duyarlı olmalılar, sürücüleri sürekli takip etmeliler. Şoförler takip edildiğini bilerek hareket etmeli. Bu konularda taviz verilmemeli."