Son dakika gelişmesi: BDDK’dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022’ye kadar Düzce, Rize ve Artvin’de yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacağı kaydedildi. Kredi vadeleri ise yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2022’ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesince alınan karara göre ise kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.