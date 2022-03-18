Son haber… 1915 Çanakkale Köprüsü bugün resmi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıkladı. Erdoğan, “Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. İlk hafta ücretsiz olacak.” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

Törende konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.

Osmanlının ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han’ın projesini hayata geçirmek bize nasip oldu.

Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal riyasetinde, Seyit Onbaşılarla ‘Çanakkale geçilmez’ demiş ve burada tarih yazmıştı. Çanakkale’de mücadele verenlerin torunları olarak buradayız. Biz de 18 Mart Çanakkale Köprüsünü açıyoruz.

İşte hep beraber şuanda Koreyle attığımız bu adımlar en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarıyla köprülerle adımlarımızı atıyoruz.

Karşımızda dev bir ulaşım projesi var. 101 km’lik otoyolunda açılışını gerçekleştiriyoruz.

Köprümüzün temelini 4 yıl önce 18 Mart günü atmıştık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklıklarıyla birlikte kolları sıvadı, köprümüzü söz verdiğimiz bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine devasa bir eser bu kadar kısa zamanda tamamlayacak ülke var mıdır, bilmiyorum.

Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro.

Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor.

Köprü, yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Ülkemizde bu modelin 30 yıllık geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Türkiye bu yöntemle sadece son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir.

Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa’da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz.

Bu modele karşı çıkanlara sadece ülkenin kalkınması için gerekli yatırımları yapmaları konusunda hangi teklifleri olduğunu sorun.Bu sorun onların ne derece hazırlıksız, riyakar olduğunu gösterecektir.

Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik.

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Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

İstanbul’u Çanakkale’ye, sonrasında da Kuzey Ege’ye bağlayacak Türkiye’nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

Özellikleri itibarıyla “simgelerin köprüsü” olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan “dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü” unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

“En”lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.