Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Haftasonlarında sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum” dedi. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin, “İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor” diye konuştu.

Hadımköy’de 100, Derince’de 250 yataklı yeni hastaneler kurulduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan’da, ikinci kısmını 15 Mayıs’ta hizmete açıyoruz.”

“SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINDA ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİYORUZ”

Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.” diye konuştu.

Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırıldığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde bu desteğe devam edeceğiz.” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’NUN İSTİFASI

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

“İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.”

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHTİYAÇ DUYULDUKÇA SÜRDÜRME KARARI ALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı.” ifadelerini kullandı.

“17-19 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiğini destekten dolayı MHP Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.”

Erdoğan, IMF programı başta olmak üzere, ülkeyi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

“ATALARIMIZIN DEDİĞİ GİBİ ‘KARA GÜN KARARIP KALMAZ'”

Milli Dayanışma Kampanyası’na şu ana kadar yapılan bağış tutarının 1 milyar 612 milyon lira olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“‘Evde kalın, sabredin, kurallara uyun’ derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz. İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi ‘Kara gün kararıp kalmaz.'”