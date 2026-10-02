Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor: Kilosu 600 liradan başlıyor

Köylerinde hasat ettikleri kestaneleri pazarda satışa sunan vatandaşlar, Erfelek kestanesinin bölge için önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Erfelek kestanesi deyince akla tat ve lezzet geliyor. Türkiye’nin en iyi kestanelerinden biri gerçekten Erfelek’ten çıkıyor. Köylülerimiz kestaneleri topluyor, biz de toptan alarak Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Erfelek kestanesi gerçekten değeri ve kıymeti bilinmesi gereken, üzerine düşülmesi gereken bir ürün" dedi.