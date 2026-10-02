Güvenli ödeme 1 Aralık’a kaldı: Sistem nasıl işleyecek? İşte emlak sektörü temsilcilerinin talepleri

Taylan, kaçak emlakçılıkla mücadelede ise Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin önemli bir adım olduğunu söyledi. Taylan, sistemin vatandaşa e-Devlet'e girerek gayrimenkulü için seçtiği emlak ofisine, 3 aylık ilan verme yetkisi tanıdığını anımsattı. Kamuoyunda bu yetkinin aynı zamanda pazarlama, satış ya da kiralama yetkisi olduğu yönünde yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Taylan, şöyle konuştu:

"Bu sadece bir ilan verme yetkisiydi ve biz ayrıca ofislerimizde pazarlama sözleşmesi de yapmak durumundaydık. Bakanlığımız bu konudaki talebimizi haklı buldu. Yakın zamanda hayata geçecek düzenlemeyle, tek ekran üzerinden hem Elektronik İlan Doğrulama Sistemi yetkisi hem de pazarlama sözleşmesi yetkisi aynı anda doldurulabilecek. Böylece kağıtla yürütülen sözleşme sistemi ortadan kalkmış olacak."

Sistemdeki bazı açıkların kötü niyetli kişilerce suistimal edilmesini önlemek amacıyla da yeni adımlar atıldığını dile getiren Taylan, "yabancı mülk sahibi" seçeneği üzerinden yapılan sahte beyanların önüne geçilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile sistem entegrasyonu sağlandığını ve yetkisiz ilanların engelleneceğini ifade etti.

Taylan, mevcut mevzuatta, bir gayrimenkulün birden fazla emlak ofisine verilebildiğini, bunun da pazarlama sürecini olumsuz etkileyip konsantrasyon kaybına yol açtığını belirterek, "Sektör temsilcileri olarak talebimiz, 3 aylık yetkilendirme sürecinde bir mülk için yalnızca tek bir emlak ofisinin yetkili kılınmasıdır, bunun için bir yönetmelik değişikliği gerekiyor. Bakanlığımıza taleplerimizi ilettik, sürecin takipçisiyiz." dedi.