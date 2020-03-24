AK Parti, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı.

NTV’de yer alan habere göre, 20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis’te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

143 bin işletmeden 29 bin civarında olanı hazine malı kapsamında bulunuyordu. Daha önce de kira konusunda hazine malı için karar açıklanmıştı.

Alınan karar ile birlikte de 1 Mart – 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.