Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım.” ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın twitter hesabından da son durumla ilgili “Türkiye’de şu ana kadar toplam 33.004 test yapılmış olup, 2.433 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 59 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 hasta iyileşmiştir” bilgisi paylaşıldı.