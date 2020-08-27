27 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte 26 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugünkü test sayısı 106 bin 111… Bugünkü hasta sayısı 1491, bugün iyileşen hasta sayısı 995. Toplam koronavirüs vaka sayısı 263 bin 998 oldu. Toplam vefat sayısı 6 bin 209’a yükseldi. Ağır hasta sayısı 862. İyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792’ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca twitter’dan şu mesajı paylaştı: Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.