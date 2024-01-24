Son model yatlar, 17-27 Şubat’ta görücüye çıkıyor

Tekne ve yat sektörü 17-24 Şubat tarihleri arasında Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından gerçekleştirilecek ‘büyük buluşmaya’ hazırlanıyor. Fuar ve sektörün gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “Sektörümüzü temsilen kendi fuarımızı kendimiz yapıyoruz. İstanbul Fuar Merkezi ile YATED Fuarcılık olarak uzun dönemli bir anlaşma imzaladık. ED Fuarcılık iş birliğiyle fuarımızı organize ediyoruz. Böyle bir konsorsiyum kurduk. Fuar merkezinin 8 salonunun tamamını biz kiraladık.” dedi.

Şu ana kadar 40 bin metrekarenin üzerinde bir alanın satıldığına dikkat çeken Murat Bekiroğlu, “Fuar zamanına kadar yüzde 100 doluluklara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

"MARİNA SAYISI ARTMALI"

Tekne ve yat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında da değerlendirmeler yapan Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüzde yaşanan en büyük sorunlar arasında marina yetersizliği ve kapasite sorunu nedeniyle yükselen tekne bağlama fiyatları yer alıyor. Bu konuyu daha önce gündeme getirmiş, Monaco’da 42 metrelik bir teknenin günlük bağlama fiyatının 650 Euro’yken, Göcek’te 1200 Euro olduğunu söylemiştik. Bu açıklamayı 2023’te yapmıştık. 2024 yılında da fiyatlar yükselmeye devam etti. TL bazında 3 kat, döviz bazında ise 2 kat artış yaşandı. Burada marinaların da çok fazla yapacağı bir şey yok. Çünkü kapasite düşük, talep yüksek olunca fiyatlar da artıyor. Bunun çözümü ise marinaların sayısını artırmak. Kısa süreli bir çözüm için balıkçı barınakları marinalara dönüştürülebilir. Hem balıkçılar daha iyi şartlara sahip olur, hem de tekne bağlama kapasitesi arttırılır. Kesin çözüm ise marina yatırımları ile sağlanır. 550 yat kapasiteli 5 yıldızlı bir marinanın bugün yatırım değeri 80 milyon dolar seviyelerinde. Eğer bu yatırımları yaparsanız yurt dışındaki tekne ve yat sahiplerini Türkiye'ye çekiyorsunuz. Devlet yetkililerimize sektör temsilcisi olarak sorunu anlattık. Hatta bir firmayla anlaşma yapıp Türkiye kıyılarında marina potansiyeli olan yerlerin çalışmasını bile yaptık. Bu sunumu da kendilerine ilettik. Belirlenen yerler ise İzmir’in güneyi ile Antalya’nın kuzeyi arasında.”

TEKNE 200 BİN TL, MARİNA MALİYETİ 80 BİN TL

Yüksek marina fiyatlarının tekne ve yatlara olan ilgiyi düşürdüğünü kaydeden Murat Bekiroğlu, “Örneğin tüketici 7-8 metrelik bir tekne almak istiyor. Bu uzunluktaki teknelerin fiyatı 200 bin TL’den başlıyor. Bu fiyatlara tekne alan birinin marina için bir yılda ödemesi gereken ücret 70-80 bin TL’yi buluyor. Bir orantısızlık söz konusu olduğu için bu orta segmenti şu an tamamen kaybetmiş durumdayız. Sadece üst segment kaldı. Marinalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tekne sahipleri bir araya gelip balıkçı barınaklarına ödeme yapıp, orada bir görevli çalıştırmaya başladı. Koylarda yıl boyu park eden tekneler olmaya başladı. Bu da kirliliği artırıyor.” diye konuştu.

Rakamlarla yat sektörü



Tekne ve yat sektörünün 2023 yılı ihracatı: 1,7 milyar dolar

Bakım ve onarım hizmetleri dahil edildiğinde sektörün ihracatı: 2 milyar dolar

Marina yatırımları yapılması durumunda ihracatta 5 yıl içinde beklenen büyüme oranı: %50

Kitle turistine göre yat turistinin yaptığı harcama: 10 kat

30 metre üzeri bir teknenin 1 yılda ülke ekonomisine sağladığı katkı: 1,5 milyon Euro