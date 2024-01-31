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Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? (31 Ocak 2024)

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından en yüksek doluluk oranına ulaştı.

31 Ocak 2024 | 11:54
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? (31 Ocak 2024)

İstanbul'da son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları artmış görünüyor. Peki, rakamlar neler söylüyor? İşte 31 Ocak 2024 itibarıyla en son veriler:

1 İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Son bir haftada yüzde 6.40'lık artış sağlayan oran, yüzde 70,05 seviyelerine geldi.

2 Hangi barajda ne kadar su var?

Hangi barajda ne kadar su var? Su miktarı; Alibey'de yüzde 76,6, Büyükçekmece'de 66,48, Darlık'ta 85,44, Elmalı'da 89,21, Istrancalar'da 70,33, Kazandere'de 60,84, Pabuçdere'de 36,66, Sazlıdere'de 48,99, Terkos'ta 60,59 ve Ömerli'de de 86,97 seviyelerinde ölçüldü.

3 Yıllara göre karşılaştırma

Yıllara göre karşılaştırma İSKİ istatistiklerine göre, 31 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 33,29, 2015'te yüzde 86,24, 2016'da yüzde 75,58, 2017'de yüzde 84,86, 2018'de yüzde 73,71, 2019'da yüzde 90,35, 2020'de yüzde 56,74, 2021'de yüzde 40,39, 2022'de yüzde 55,25, 2023'de ise yüzde 28,85 olarak kayda geçti.

4 Son 1 yıldaki doluluk oranı

Son 1 yıldaki doluluk oranı Bu ay barajlara düşen yağış miktarının, metrekare başına 145,77 kilogram olduğu kentte su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 608,49 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 64,68 milyon metreküp su miktarı alınan İstanbul'a, ayrıca içme suyu arıtma tesislerinden de 88 milyon 41 bin metreküplük su takviyesi yapıldı. Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 887 bin metreküp olarak ölçüldü.

5 31 Ocak 2024 itibarıyla son durum

31 Ocak 2024 itibarıyla son durum
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