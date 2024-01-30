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Sosyal girişim AYA’dan üniversite mezunlarına istihdam fırsatı

Üniversite mezunlarının iş arama sürecinde, eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurma amacı güden AYA (Anadolu Yetenek Akademisi), mezunlara mentorluk ve istihdam edilme fırsatları sunarak bu sıkıntılara çözüm olmayı hedefliyor.

30 Ocak 2024 | 11:46
Sosyal girişim AYA’dan üniversite mezunlarına istihdam fırsatı

Gençlerin iş dünyasına dahil olması, ülke ekonomisinin büyümesi ve toplumsal refahın artması için kilit bir faktör. Yeni mezunların iş bulması, ülke kalkınmasında önemli bir role sahip, çünkü nitelikli genç işgücü, inovasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayarak, mezunların istihdam edilmesi, ekonomik büyümeyi destekler ve toplumsal refahı güçlendirerek ülkenin genel kalkınma sürecine olumlu etki eder. 

Ancak üniversite mezunları, şirketlerin genellikle tecrübeli adayları tercih etmesi ve deneyim beklentisi olduğu için iş bulma sürecinde sıkıntılar yaşayabiliyor, rekabetin artması, deneyim eksikliği ve iş dünyasındaki değişen ihtiyaçlar da bu zorlukları tetikliyor. Yeni mezunların iş arama sürecinde işverenlerin talep ettiği spesifik beceri setlerine ulaşmakta çektikleri zorluk düşünülerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurma amacı güden AYA (Anadolu Yetenek Akademisi), mezunlara mentorluk ve istihdam edilme fırsatları sunarak bu sıkıntılara çözüm olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bu sosyal girişim, iş ortamına hazır yeni mezunları yetiştirirken, diğer bir yandan da bu sosyal girişim içerisinde yer alan işverenlere tecrübeli mezun ve nitelikli personel sağlamaya devam ediyor.

AYA Genel Müdürü Neslihan Burkut Kaplan, proje ile ilgili: “Ülkemizin kalkınması için üretime ve iş gücüne ihtiyacı var. Kalkınmayı artırmak için yeni mezunlara istihdam yaratıp onları bir an önce iş hayatına dahil etmemiz gerekir. Üniversitelerden Üretime ismiyle başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz şu anda Türkiye’nin her bölgesindeki birçok üniversitenin yanı sıra, sektörden, kurumlardan iş birlikleri ile sosyal bir girişime dönüştü. Bu proje ile, genç yeteneklere iş dünyasına daha hızlı ve başarılı bir şekilde entegre olma şansı tanıyoruz.” dedi.

Proje kapsamında ekosisteminin ihtiyaçlarına göre, teknik eğitimler ve beraberinde liderlik, iletişim, takım ruhu ekseninde eğitim çözümleri yer alıyor. Kuruluşu itibariyle geçen 2 yıl içerisinde AYA, Anadolu’daki 32 üniversitede 7 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdi. Eğitim süreçlerini başarı ile tamamlayan 42 yeni mezun yetkinliklerine göre uygun pozisyonlara yerleştirildi. Eğitim süreçleri 3 ve 4. sınıf öğrencileri için devam ederken bir yandan da aday öğrenci takibi için etkinlikler ve eğitimler devam ediyor. 

Ayrıca AYA, yeni kurduğu isinizhazir.com.tr platformu ile eğitimlere dahil olma ya da istihdam için işverenler ile bir araya gelme imkânı olmayan gençler için de AYA danışmanları tarafından değerlendirmeye alınma fırsatı sunuyor. isinizhazir.com.tr platformuna özgeçmişlerini yükleyen gençler, AYA ile yetenekleri ve yetkinlikleri doğrultusunda istihdam edilebilecekleri işverenlerle buluşuyor.

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