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SPK'dan uyarı var: Bu telefonlara dikkat

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

29 Kasım 2024 | 12:43
SPK'dan uyarı var: Bu telefonlara dikkat

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanı yahut bunların yakını olarak tanıtan kişilerce, Kurulumuz yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak vatandaşlardan ya da şirketlerden muhtelif taleplerle para istendiği yönünde bilgi edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."

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