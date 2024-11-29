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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

29 Kasım 2024 | 01:39
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 01:56
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları

SPK'nın 28 Kasım tarihli son bültenine göre kurul 9 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına da onay verdi. İşte SPK'dan bedelsiz onayı gelen 9 şirket:


 

1 CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ (CWENE) / Yüzde 708,08080

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ (CWENE) / Yüzde 708,08080 CW Enerji'nin 876,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

2 Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC) / Yüzde 290

Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC) / Yüzde 290 Oyak Çimento'nun 3,6 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

3 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) / Yüzde %176,31578

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) / Yüzde %176,31578 Europen Endüstri'nin 1,3 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

4 Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (ALKA) / Yüzde 300

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (ALKA) / Yüzde 300 Alkim Kağıt'ın 551,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

5 Alkim Alkali Kimya AŞ (ALKIM) / Yüzde 100

Alkim Alkali Kimya AŞ (ALKIM) / Yüzde 100 Alkim Alkali Kimya'nın 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

6 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) / Yüzde 400

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) / Yüzde 400 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 264 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

7 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) / Yüzde 190

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) / Yüzde 190 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 714,7 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

8 Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) / Yüzde 273,22694

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) / Yüzde 273,22694 Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

9 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (SNGYO) / Yüzde 166,66666

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (SNGYO) / Yüzde 166,66666 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
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Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
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