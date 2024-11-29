SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları

SPK'nın 28 Kasım tarihli son bültenine göre kurul 9 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına da onay verdi. İşte SPK'dan bedelsiz onayı gelen 9 şirket:
1 CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ (CWENE) / Yüzde 708,08080
CW Enerji'nin 876,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
2 Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC) / Yüzde 290
Oyak Çimento'nun 3,6 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
3 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) / Yüzde %176,31578
Europen Endüstri'nin 1,3 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
4 Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (ALKA) / Yüzde 300
Alkim Kağıt'ın 551,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
5 Alkim Alkali Kimya AŞ (ALKIM) / Yüzde 100
Alkim Alkali Kimya'nın 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
6 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) / Yüzde 400
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 264 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
7 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) / Yüzde 190
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 714,7 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
8 Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) / Yüzde 273,22694
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
9 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (SNGYO) / Yüzde 166,66666
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.