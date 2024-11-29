SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları

SPK'nın 28 Kasım tarihli son bültenine göre kurul 9 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına da onay verdi. İşte SPK'dan bedelsiz onayı gelen 9 şirket:



