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Açığa satış, yeni halka arzlar, katılım endeksi: SPK Başkanı yanıtladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirterek, şimdilik bir sayı belirtmenin doğru olmayacağını söyledi.

29 Kasım 2024 | 12:25
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 12:33
Açığa satış, yeni halka arzlar, katılım endeksi: SPK Başkanı yanıtladı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Gönül, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Açığa satış yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Gönül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir. Sektörün de bu konuda fikirlerini almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bunun orta vadede gelmesinin bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulmasına karşılık Gönül, "Bütün sektörle görüşüyoruz zaten. Sektörün fikrini almadan bu konuda bir adım atmak yanlış olur. Kendileri ile görüşüyoruz. Uygun zamanda gereken değişikliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gönül, "Endeksle ilgili çalışma yaptığınızı söylemiştiniz BIST 30 mu BIST 50 mi orada bir netlik var mı?" sorusu üzerine, sektörle hepsini görüştüklerini, fikir birliği olmadan bir adım atmayacaklarını vurguladı.

- Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor

İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzların olup olmayacağı sorusuna karşılık, "Bekleriz. (Kaç adet olur?) Orada sayı söylemek yanlış olur. Dosyaların bitmesi ve şirketlerin talebine göre bakacağız." yanıtını verdi.

Halka arzlarda 2025'in nasıl geçeceğine dair bir soru üzerine Gönül, "Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

KATILIM ENDEKSİ

Katılım endeksinden büyük hava yolu şirketlerinin çıkmasının nasıl yorumladığı sorulan Gönül, "Katılım endeksindeki şartları belirleyen Borsanın kendi çalışmasıdır. Biz sadece orada destek veriyoruz. Oradaki standartlara göre Borsa bu değerlendirmeyi yapıyor zaten." açıklamasında bulundu.
 

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