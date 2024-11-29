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SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu

SPK'nın 28 Kasım tarihli bülteni dün yayınlandı. Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2,3 milyon lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

29 Kasım 2024 | 00:54
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 00:58
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu

10 şirketin sermaye artırımını onaylayan Kurul, 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi. Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2,3 milyon lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İdari para cezaları ve suç duyurusu kararı bültende şu şekilde yer alıyor:

İDARİ PARA CEZALARI

1- Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

2 - ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (ARDYZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

3- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

SUÇ DUYURUSU

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

 

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