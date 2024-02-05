Şubat 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Şubat işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Şubat 2024 işyeri kira artış oranı...

2024 ŞUBAT AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Şubat ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Ocak ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 54,72 oranında artış yapılabilecektir.

2024 ŞUBAT AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

TÜFE Kira Artış Oranı: % 54,72

Kira Artış Tutarı: 5.472,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.472,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.