ARA
Bist 100
8767,89
1,18%
Bist 100
Dolar/TL
30,552
0,1376%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8761
-0,1101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,075
-0,3328%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1989,97
-0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şubat 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Şubat işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Şubat 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Şubat işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

2024 Şubat ayı kira artış oranı için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. 2024 Şubat işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. Peki 2024 Şubat işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte 2024 Şubat işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

05 Şubat 2024 | 10:04
Son Güncellenme: 05 Şubat 2024 | 11:10
Şubat 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Şubat işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Şubat 2024 işyeri kira artış oranı...

2024 ŞUBAT AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Şubat ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Ocak ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 54,72 oranında artış yapılabilecektir.

2024 ŞUBAT AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: % 54,72
Kira Artış Tutarı:  5.472,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.472,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1989,97 -0,64%
  • ALTIN ONS 2025,9 -0,68%
  • BIST 100 8767,89 1,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,365 0,039%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34858 0,2062%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,2175 0,154%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,552 0,1376%
  • EURO/DOLAR 1,075 -0,3328%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8761 -0,1101%
  • STERLIN/DOLAR 1,25756 -0,48509%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL