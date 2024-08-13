Suriye'deki deprem ne anlama geliyor? Naci Görür yorumladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'deki depremleri sosyal medya hesabından yorumladı. Görür'ün paylaşımı şöyle: Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5 ‘luk ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle

Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5 ‘luk ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem… pic.twitter.com/QBlM4qO1RH — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 12, 2024