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  • Suriye'deki deprem ne anlama geliyor? Naci Görür yorumladı

Suriye'deki deprem ne anlama geliyor? Naci Görür yorumladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün saat 23.56'da merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi. Peki, bu deprem ne anlama geliyor?

13 Ağustos 2024 | 01:27
Suriye'deki deprem ne anlama geliyor? Naci Görür yorumladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'deki depremleri sosyal medya hesabından yorumladı. Görür'ün paylaşımı şöyle: Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5 ‘luk ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle

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12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
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