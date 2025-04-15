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TCMB'nin zararı geçen yıl 700 milyar lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 93. hesap dönemine ilişkin bilançosuna göre bankanın 2024 dönem zararı 700,4 milyar lira oldu.

15 Nisan 2025 | 15:09
TCMB'nin zararı geçen yıl 700 milyar lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 31 Aralık 2024'te sona eren 93. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2024 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 8 trilyon 585 milyar 994 milyon 364,7 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankanın altın mevcudu 2 trilyon 266 milyar 929 milyon 626 bin 9 lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak belirlendi. Bu sonuçlarla, Bankanın 2024 dönem zararı 700,4 milyar lira oldu.

FED VE ECB DE ZARAR AÇIKLADI

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ay yayınladığı 2024 yılına ilişkin mali denetim tablolarında 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirdi.

Fed'in açıkladığı söz konusu zarar, bankanın 2020 ve 2021'deki Kovid-19 salgını döneminde ekonomiyi agresif bir şekilde destekleme kampanyasının ve ardından 2022 ve 2023'te yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırma kararının bir yan etkisi olarak öne çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarında, sıkı para politikasının etkisiyle tarihinin en büyük zararını açıkladı. Banka geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar avro zarar ederken, bu aynı zamanda bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
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