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Tesla, 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi.

14 Kasım 2024 | 10:09
Son Güncellenme: 14 Kasım 2024 | 13:35
Tesla, 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 6 Kasım 2023 ila 30 Temmuz 2024'te üretilen belirli Cybertruck araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 431 aracın invertöründeki arıza nedeniyle geri çağırıldığı kaydedildi.

Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu.

Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı.

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