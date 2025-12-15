ARA
DOLAR
42,69
-0,01%
DOLAR
EURO
50,22
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
5899,20
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11456,34
1,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY, 500 liraya kadar indirim kampanyasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), TROY logolu kartlılara yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 500 liraya varan indirim kampanyasını başlattı.


THY, 500 liraya kadar indirim kampanyasını duyurdu

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 31 Ocak 2026'ya kadar satın alınacak, seyahat tarihi 18 Mart'a kadar olan biletlerde, TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 liraya varan indirim uygulanacak.

Kampanya, THY'nin tarifeli yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı biletlerinde geçerli olacak.

Yolcuların, bilet için ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışında ise "TROY500YD" promosyon kodlarını kullanması gerekiyor.

Sınırlı sayıda koltuk için düzenlenen indirim kampanyası sadece THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli olacak.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL