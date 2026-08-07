Kaya Hotels & Resorts'tan Barselona'da yeni otel yatırımı

Kaya Hotels & Resorts, Londra'daki Kaya Great Northern Hotel'in ardından Barselona şehir merkezinde yer alan ME Barcelona otelini satın alarak, tesisi lüks otel markası Kaya Palazzo Hotels & Resorts bünyesine dahil edecek.

Barselona'nın en prestijli noktalarından Plaça de Catulunya meydanına yürüme mesafesinde konumlanan otel, 1 Ocak 2028 itibarıyla Kaya Palazzo Barcelona adıyla hizmet vermeye başlayacak. 164 oda ve süit, rooftop havuzu, restoranları ve toplantı salonlarıyla hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden misafirlere üst segment bir konaklama deneyimi sunacak.

Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kaya Hotels & Resorts, bugün farklı konseptlerde faaliyet gösteren 15 oteli ve 10 binin üzerinde yatak kapasitesi ile uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Barselona yatırımı, grubun yurt dışındaki büyüme vizyonunu sürdürürken, Kaya Palazzo Hotels & Resorts markasının Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir."

