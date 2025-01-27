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THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu...

27 Ocak 2025 | 12:10
THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek. 

THY kampanya detaylarını şöyle paylaşıyor

-Kampanya 27 Ocak 2025 (dahil) – 28 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 12 Şubat 2025 (dahil) – 26 Mart 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerli.
-Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli.
-Kampanya kapsamında sunulan ücretler, F Class tek yön ücretler.
-Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değil.
-Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL.
-Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly pakette 1.799 TL. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL.
-Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerli

Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili diğer bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
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Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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