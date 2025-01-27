THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

THY kampanya detaylarını şöyle paylaşıyor

-Kampanya 27 Ocak 2025 (dahil) – 28 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 12 Şubat 2025 (dahil) – 26 Mart 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerli.

-Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli.

-Kampanya kapsamında sunulan ücretler, F Class tek yön ücretler.

-Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değil.

-Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL.

-Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly pakette 1.799 TL. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL.

-Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerli

Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili diğer bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.