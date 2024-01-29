ARA
Bist 100
8346,28
0%
Bist 100
Dolar/TL
30,349
0,0879%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9476
0,0129%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,0778%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1980,55
0,67%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığını bildirdi.

29 Ocak 2024 | 09:45
Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Bakanlıktan, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu raporlar neticesinde 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı. Bakanlık olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1980,55 0,67%
  • ALTIN ONS 2029,8 0,55%
  • BIST 100 8346,28 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,847 -0,158%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34432 -0,01562%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,975 -0,2287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,349 0,0879%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,0778%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9476 0,0129%
  • STERLIN/DOLAR 1,27112 0,07479%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.01.2024)
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına prim desteği açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına prim desteği açıklaması
Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.01.2024)
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına prim desteği açıklaması
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına prim desteği açıklaması
Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL