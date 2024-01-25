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TİM Başkanı Gültepe: Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın artırılmasında en önemli adımlardan birinin para politikasında dengenin sağlanması olduğunu söyledi.

25 Ocak 2024 | 09:51
TİM Başkanı Gültepe: Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı

Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için yıl sonunda dolar kurunun en az yüzde 45 artması gerektiğini vurguladı. 

Gültepe, “Özellikle rekabet konusunda girdi maliyetleriyle dövizin paralel gitmesi gerekir. Biz yukarı ya da ekstra farklı bir kur istemiyoruz. Son bir yılda sadece işçi maliyetleri yüzde 105 arttı. Dolar yüzde 60 yükseldi. Yüzde 45'lik bir fark var. Kuru dengeye oturtamadığınız taktirde ithalatçı olmadığınız sektörlerde dahi ithalat yapmaya başlıyorsunuz. Sebebi kurun düşük kalması. Çünkü dışarısı çok daha ucuz. Hazır giyim ithalatı 300-400 milyon dolarken, 2023'te 3-4 milyar dolara çıktı. Sebebi kur politikasının düşük kalması” dedi.

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