Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan daha düşürerek yüzde 42,5'e çektiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, böylece 3 ayda toplam 7,5 puan indirim yapıldığına işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, bankaların mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor."