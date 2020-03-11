TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Kocaeli İzmit 2+1 kura çekilişi Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda saat 10:00’da gerçekleştirilecek. 3+1 kura çekilişi ise saat: 13:00’de yapılacak.

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KOCAELİ TOKİ DİĞER KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

– TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi sonuçları 12 Mart 2020 Perşembe günü saat:11:00

– TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi sonuçları 13 Mart 2020 Cuma günü saat:10:00

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

İşte o açıklama metni;

“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir.”

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.