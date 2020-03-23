TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün TOKİ Konya Meram ve Karaman Kırbağ kura çekilişi yapılıyor. TOKİ Konya projesinde 426 2+1 daire, 183 3+1 daire olmak üzere toplam 609 daire yer alıyor. 609 dairenin hak sahipleri belirlenmiş olacak. Kurada ismi çıkmayanlara başvuru bedelleri iade edilecek.

TOKİ KONYA MERAM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Konya Meram Beybes kura çekilişi bugün saat 14:00 itibari ile gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONYA MERAM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Meram Beybes kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-devletten öğrenilebilecek.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE FIRSATI

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.