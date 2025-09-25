ARA
  • TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları sonrası, 2025 yılı TOKİ sosyal konut projeleri için başvuru tarihleri ve şartları kamuoyunun gündemine geldi. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum nedir?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir sosyal konut seferberliği başlatmaya hazırlanıyor.  TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin konutluk dev sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru tarihleri ve şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu dev proje için, tüm detayların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Başvuruya ilişkin takvim netleşmese de, sürecin genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SON DURUM NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV yayınında TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, bu projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacağını belirtti.

Gençlere ve Kalabalık Ailelere Özel Kontenjan

Bakan Kurum, yeni projenin temel hedeflerinden birinin konut sorununu tamamen ortadan kaldırmak ve kira fiyatlarını düşürmek olduğunu ifade etti. Projenin sosyal boyutuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

Gençler için toplam konut sayısının yüzde 20’si oranında özel kontenjan sağlanacak.

"Aile Yılı" olması sebebiyle, 3 ve üzeri çocuğu olan aileler için de ayrı bir kontenjan ayrılacak.

Bakan Kurum, projenin tüm detaylarının yakında Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesinde En Fazla Konut Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.

En Fazla Konutun Yapılacağı İlk 3 İl

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut inşa edilecek.

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut inşa edilecek.

 

Diğer İllerdeki Konut Sayıları

Aşağıdaki illerde yapılacak konut sayıları ve ilçeleri şu şekildedir:

Antalya: 6 bin 799 konut

Bursa: 6 bin 305 konut

Konya: 5 bin 300 konut

Mersin: 5 bin 40 konut

Manisa: 3 bin 334 konut

Samsun: 3 bin 318 konut

Sakarya: 2 bin 678 konut

Kayseri: 2 bin 711 konut

Eskişehir: 2 bin 394 konut

Balıkesir: 2 bin 339 konut

Denizli: 2 bin 300 konut

Ordu: 2 bin 3 konut

Trabzon: 1989 konut

Muğla: 1915 konut

Van: 1900 konut

Mardin: 1476 konut

Erzurum: 1349 konut

Kocaeli: 1150 konut

Aydın: 682 konut
