TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum nedir?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesinde En Fazla Konut Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.

En Fazla Konutun Yapılacağı İlk 3 İl

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut inşa edilecek.

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut inşa edilecek.