TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir sosyal konut seferberliği başlatmaya hazırlanıyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin konutluk dev sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru tarihleri ve şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu dev proje için, tüm detayların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Başvuruya ilişkin takvim netleşmese de, sürecin genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SON DURUM NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV yayınında TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, bu projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacağını belirtti.
Gençlere ve Kalabalık Ailelere Özel Kontenjan
Bakan Kurum, yeni projenin temel hedeflerinden birinin konut sorununu tamamen ortadan kaldırmak ve kira fiyatlarını düşürmek olduğunu ifade etti. Projenin sosyal boyutuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:
Gençler için toplam konut sayısının yüzde 20’si oranında özel kontenjan sağlanacak.
"Aile Yılı" olması sebebiyle, 3 ve üzeri çocuğu olan aileler için de ayrı bir kontenjan ayrılacak.
Bakan Kurum, projenin tüm detaylarının yakında Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesinde En Fazla Konut Hangi İllerde Yapılacak?
TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.
En Fazla Konutun Yapılacağı İlk 3 İl
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut inşa edilecek.
Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.
İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut inşa edilecek.
Diğer İllerdeki Konut Sayıları
Aşağıdaki illerde yapılacak konut sayıları ve ilçeleri şu şekildedir:
Antalya: 6 bin 799 konut
Bursa: 6 bin 305 konut
Konya: 5 bin 300 konut
Mersin: 5 bin 40 konut
Manisa: 3 bin 334 konut
Samsun: 3 bin 318 konut
Sakarya: 2 bin 678 konut
Kayseri: 2 bin 711 konut
Eskişehir: 2 bin 394 konut
Balıkesir: 2 bin 339 konut
Denizli: 2 bin 300 konut
Ordu: 2 bin 3 konut
Trabzon: 1989 konut
Muğla: 1915 konut
Van: 1900 konut
Mardin: 1476 konut
Erzurum: 1349 konut
Kocaeli: 1150 konut
Aydın: 682 konut