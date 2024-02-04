Trakya'da ihracatta öne çıkan sektörler (Ocak 2024)

Bölgenin 2023'ün Ocak ayında 164 milyon 502 bin 910 dolar olan dış satım tutarı, 2024'ün aynı döneminde 171 milyon 645 bin 720 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya yeni yılın ilk ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde öne çıktı.