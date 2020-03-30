Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında “Tahminlere göre ölüm oranının iki hafta içerisinde zirve noktasına ulaşması bekleniyor. Bu yüzden virüsün yayılmasını yavaşlatmak için talimatlarımızı 30 Nisan’a kadar uzatacağız.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Trump, ülkenin 1 Haziran’a kadar ‘iyileşme yolunda’ olmasını beklediğini söyledi ve salı günü hükümetin virüsle mücadele kapsamında ilerleme planları ve stratejisi hakkında ‘önemli’ bir açıklama yapılacağına dikkat çekti.

SON 24 SAATTE 322 KİŞİ ARTTI

ABD’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı on 24 saatte 322 artarak 2 bin 513’e yükseldi