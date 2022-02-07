Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 98 adet taşınmaz kiraya verilecek.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan’da bulunan iş yeri nitelikli taşınmazların kiralama ihalesi, 17 Şubat 2022 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan Çok Amaçlı Salon’da İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale dokümanları, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak temin edilebilir. İlanın detayları için tıklayın