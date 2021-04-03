Turizm yasasında yabancı çalışanlarla ilgili düzenleme tartışma yarattı. Turizm işletmelerinde mevcutta yüzde 10 olan yabancı personel sınırı bakanlık izniyle yüzde 20’ye kadar çıkabiliyor. TBMM’deki görüşmelerde ise sınırlamanın tamamen kaldıracağı iddia edildi.

TBMM’de görüşmeleri başlayan turizm yasasında yabancı çalışanlarla ilgili düzenleme tartışmalara neden oldu. Milletvekilleri düzenlemeyle, tesislerde yabancı çalışan sınırının kaldırılacağını belirtirken, Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, “(Sınır) Şu anda yüzde 10’muş, yüzde 20’ye çıkıyor” dedi.

3 AY ÖNCEDEN

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre turizm teşvik yasasında değişiklikler getiren yasa teklifinin 8.maddesi, turizm işletmesi belgeli işletmelerdeki yabancı personeli içeriyor.

Halen yürürlülükte olan yasada, “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin yüzde 10’unu geçmez. Bu oran bakanlıkça yüzde 20’ye kadar arttırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir” ifadesi yer alıyor.

Gündemdeki teklifteki ise, bu düzenleme “Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir” ifadesiyle sınırlandırıyor.

“SERBEST HALE GETİRİLİYOR”

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda perşembe günü yapılan görüşmelerde, bu düzenleme tartışmalara neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “Türkiye’de 10 milyondan fazla işsiz var, bu yetmezmiş gibi turizm tesislerinde çalışan yabancı sayısıyla ilgili bütün kısıtlamaları kaldırarak, bunu serbest hale getiriyorsunuz” derken, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Siz bir madde koyuyorsunuz, yabancı sınırını ortadan kaldırıyorsunuz. Yüzde 10’ken ortadan kaldırıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben, Kazakistan’dan Suriye’den 300 dolara çalışan eleman getiririm, çalıştırırım burada otellerde” ifadelerini kullandı.

Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise yabancı çalışanlarla ilgili olarak, “Yabancı personel çalıştırma Aile, Çalışma Bakanlığı’nın yasasına göre yapılır. Yaptığımız bu… Orada yüzde 20, beşte 1 şartı var, aynı şart devam ediyor. Yaptığımız hiçbir şey yok burada” açıklamasında bulundu.