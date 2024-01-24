“Türk nükleer sanayiciler dünyaya açılmaya hazır”

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Genel Kurulu yapıldı. Alikaan Çiftçi, yeniden NIATR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yeni yönetimde Koray Yenigürbüz, Ömer Kaya, Gizem Özden, Antonie Bondoux ve Şevket Alacacı; Başkan Yardımcısı, Nesrin Sevimli; Genel Sekreter, Kaan Sümer, Mert Albayrak, Uğur Aytuna, Hasan Yeşiloğlu ve Barış Yağcı da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Yeni dönemde Türkiye’nin nükleer hedefleriyle uyumlu olarak daha etkin çalışmalara imza atacaklarını kaydeden NIATR Başkanı Alikaan Çiftçi, şunları söyledi: “Nükleer sanayi dünyada enerjiden gıdaya, tıptan havacılığa, uzay çalışmalarına kadar çok farklı alanlarda büyümeye devam ediyor. Nükleer enerji ise bugün dünyada enerji sorunlarının bir çözümü olarak hükümetlerin programlarında yer alıyor. 31 ülkede faaliyet gösteren 412 nükleer güç reaktörü, 370 gigawatt'ın üzerinde kurulu kapasiteye sahip ve dünyanın toplam elektriğinin neredeyse yüzde 10’unu ve düşük karbon arzının dörtte birini sağlıyor. Hem yeni nükleer santral projeleri hem de küçük nükleer reaktörler (SMR) için yoğun çalışmalar devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (International Atomic Energy Agency-IAEA) nükleer enerjinin geleceğine ilişkin yüksek senaryo tahminine göre, nükleer elektrik üretim kapasitesi, 2050 yılına kadar iki katından fazla artacak. Bu kapsamda hem Türkiye’nin büyüyen nükleer hedefleri hem de dünyadaki bu tablo nedeniyle biz nükleer sanayiciler olarak rolümüzü ve etkinliğimizi güçlendireceğiz. Ortadoğu ve Afrika’da yeni nükleer santral projelerinde Türk şirketlerinin imzası olsun istiyoruz. İlk nükleer santralimiz Akkuyu NGS, Türkiye’nin karbonsuz sanayiye ulaşmasında ilk ve örnek projedir. Akkuyu ile Türk firmaları nükleer enerji sektöründe hem inşaat yapımı hem de malzeme üretimi konusunda büyük deneyim ve know-how kazanmaya devam ediyor. Türk nükleer sanayiciler, yeni projelere, dünyaya açılmaya hazır.”

Türk nükleer iş dünyası dünyada tanınmaya başladı

NIATR’ın Türk iş dünyasının nükleer sektördeki hedefleri için rolünün önemli olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Geçen dönem dünya nükleer sektöründe NIATR’ın tanınan ve bilinen bir kuruluş olması için çok emek harcadık. Dünya Nükleer Birliği dahil çok sayıda kuruluşa üye olduk, çok sayıda kuruluş ile iş birliği anlaşması yaptık.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ve IAEA dahil çok sayıda önemli kuruşla güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduk. Yolumuz uzun ancak geldiğimiz noktayı da çok iyi buluyoruz. Dünyada ve Avrupa’da NIATR artık biliniyor. Türk nükleer iş dünyası dünyada da tanınmaya başladı. Bu hem bizler için hem de Türkiye için önemli. Nükleer sektörde çalışan diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Türk sanayisinin nükleer enerji sektöründe daha aktif olması için proje, etkinliklerimizin sayısını artıracağız.” dedi.

İyi niyet anlaşmalarının sayısı artacak

Dernek olarak uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla (Memorandum of Understanding - MoU) Mutabakat Anlaşmaları sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirten Çiftçi, “ABD ve Kanada’da bulunan bağlantılarımızı güçlendirerek, daha önce yapılan Mutabakat Anlaşmalarımızı yenileyeceğiz. Bugün aralarında Londra Merkezli Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü, Kore Nükleer Derneği gibi küresel nükleer endüstri dernekleri ile yaptığımız İyi Niyet Anlaşması sayısı 19’a ulaştı. Biz uluslararası işbirliklerimiz ile küresel nükleer sektörün gelişimi için uluslararası düzeydeki etkileşimimizi artıracağız. Yeni dönemde görünürlüğümüzü artırmak için Çin, Birleşik Krallık, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, ABD ve Kanada gibi ülkelere seyahatler organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nükleer sektörde gençlerin etkinliğini artıracağız

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre katılımlarını sağlamak amacıyla “Gençlik Komitesi” kurma fikrini değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, “Kamu kurumlarıyla iletişimimizi artırmak, sektöre yönelik inovatif projeler geliştirmek amacıyla stratejik planımızı hazırladık. Çok sayıda projeyi yeni dönemde hayata geçireceğiz. Nükleer projeler için hazırlık yapan ülkelerde de Türk iş dünyasının varlığını artıracak girişimlerimizi sürdüreceğiz. Nükleer enerjiyi geleceğin enerji ihtiyaçlarına uygun şekilde yönlendirerek, sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.