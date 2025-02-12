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Türk savunma sanayi devlerinin Endonezya'da attığı imzalar

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attı.

12 Şubat 2025 | 17:15
Türk savunma sanayi devlerinin Endonezya'da attığı imzalar

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen Endonezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. Bu kapsamda iki liderin huzurunda çok sayıda anlaşma imzalandı.

Konu ile ilgili ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak üzere şirket ile Endonezyalı Republikorp firması, askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin satışı konusunda işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve anlaşmasına imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayisi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanı'mız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor." AA

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