ARA
Bist 100
6349,13
1,26%
Bist 100
Dolar/TL
26,1106
0,051%
Dolar/TL
Euro/TL
28,6728
-0,1281%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0982
-0,194%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1621,63
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi 2023 ne kadar?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi 2023 ne kadar?

Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi 2023 ne kadar?

11 Temmuz 2023 | 11:29
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2023 | 11:35
0
Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi 2023 ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti.

Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını, Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1621,63 0,38%
  • ALTIN ONS 1931,94 0,35%
  • BIST 100 6349,13 1,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1106 0,051%
  • EURO/TURK LIRASI 28,6728 -0,1281%
  • EURO/USD 1,0982 -0,194%
  • INGILIZ STERLINI 1,29012 0,31179%
  • JAPON YENI 140,551 -0,538%
  • KANADA DOLARI 1,3279 -0,00791%
  • RUS RUBLESI 90,35 -0,2198%
Günün En Çok Okunanları
Bill Gates, Warren Buffet'tan öğrendiği bir iş dersini anlatıyor
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
'ABD'yi geride bırarak dünyanın en büyük 2. ekonomisi olacak'
GERİ
İLERİ
Bill Gates, Warren Buffet'tan öğrendiği bir iş dersini anlatıyor
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL