2. çeyrekte en çok yatırım çeken 10 yerli startup

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı.



Rapora göre küresel startup yatırımları, 2024 yılının 2. çeyreğinde 94,3 milyar dolara ulaşarak son beş çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya çapında yaklaşık on şirket, 2024'ün 2. çeyreğinde 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım aldı. Yatırımlarda yapay zekâ (AI), enerji, temiz teknoloji ve fintech sektörleri öne çıktı.

Türkiye'deki en büyük 10 işlemden 3'ü fintech sektöründe

2024'ün 2. çeyreğinde Türkiye'deki startup yatırımları da küresel trende paralel olarak işlem hacmi bazında artış gösterdi ve 58 işlem ile toplam 558,8 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleşti. 2023'ün 2. çeyreğinde 77 işlem ile toplam 149,9 milyon dolarlık bir hacim gerçekleşmişti



2024'ün 2. çeyreğinde, en büyük 10 işlemden 3'ü fintech sektöründe gerçekleşirken aynı çeyrekte gerçekleşen 7 işlem ile toplam 150 milyon dolarlık bir işlem hacmi oluştu. Bu işlemlerden biri iyzico'nun Paynet'in %100 hissesini 87 milyon dolar karşılığında satın alması olurken diğer ikisi sektörde Midas ve Sipay'e yapılan erken aşama yatırımlardı. Fintech dikeyinde gerçekleşen iki erken aşama yatırımda da yabancı yatırımcıların yer alması sektörün süregelen küresel cazibesini de vurgular nitelikteydi.



Kullanıcılarına cazip komisyon oranlarıyla yatırım yapma imkânı sunan yatırım uygulaması Midas, Kanada menşeili Portage Ventures liderliğinde gerçekleşen A serisi yatırım turunda 45 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna International Finance Corporation (IFC), Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital da katıldı. Finansal teknolojiler alanında uçtan uca hizmet sunan Sipay ise Anfa VC liderliğinde, White VC ve Pareto Holdings katılımıyla 15 milyon dolar yatırım aldı.

Oyun sektörü popülaritesini koruyor

2024 yılının 2. çeyreğinde oyun dikeyinde toplam 3 işlem gerçekleşirken bunlardan 2'si ilk 10 işlem içerisindeydi. İsrail kökenli mobil oyun geliştiricisi ve yayınlayıcısı Moon Active Spyke Games'e 50 milyon dolarlık erken aşama yatırımı yaptı. Spyke Games bu yatırım turu öncesinde Ocak 2022'de Amerika kökenli Griffin Gaming Partners'tan 50 milyon dolarlık tohum aşama yatırımı almıştı ve bu yatırım turuyla birlikte toplam yatırım tutarını 105 milyon dolara çıkartmış oldu.



İzmir merkezli oyun şirketi Mage ise Türk finansal yatırımcılar Actera Grup liderliğinde, Ludus Ventures'ın da katılımı ile almış olduğu 3,5 milyon dolarlık tohum aşama yatırımı ile öne çıktı. Mage, mobil oyunlar geliştirip yayınlamanın yanı sıra oyun stüdyolarının üretim sürelerini hızlandırarak yüksek kaliteli oyunlar geliştirmelerini sağlayan bir platform sunuyor.



Dikeyde gerçekleşen üçüncü işlem ise Virgosol'un okul öncesi eğitim teknolojileri geliştiren Piagmo'ya yaptığı 50 bin dolarlık tohum aşama yatırımıydı.



Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminde 2024 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 işlem: