Kişiye özel bir sanat eseri: 2028’de yollarla buluşacak 100 adetlik özel Rolls-Royce serisi

Project Nightingale, 1920’li yılların ikonik "EX" deneysel modellerinden (özellikle 16EX ve 17EX) ilham alarak, Streamline Moderne akımının en saf halini temsil ediyor.

Monolitik Yapı: 5,76 metrelik devasa gövde, sanki tek bir metal bloktan yontulmuş gibi kesintisiz bir yüzey disiplinine sahip.

Pantheon Izgarası: Tarihte ilk kez bir metre genişliğe ulaşan bu ikonik ızgara, paslanmaz çelikten oyulmuş 24 kanatçığıyla markanın gücünü simgeliyor.

Uçan Kanatlar: Önden arkaya uzanan heykelsi hatlar, araca durağan haldeyken bile hareket halindeymiş hissi veren bir dinamizm katıyor.