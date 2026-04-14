Kişiye özel bir sanat eseri: 2028’de yollarla buluşacak 100 adetlik özel Rolls-Royce serisi

Rolls-Royce, lüks otomobil dünyasında yeni bir devrin kapılarını aralayan Coachbuild Koleksiyonu’nun ilk üyesi Project Nightingale’i sunmaya hazırlanıyor. Adını Fransızca bülbül anlamına gelen "Le Rossignol"dan alan bu proje, sadece bir otomobil değil; Henry Royce’un Côte d’Azur’daki mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturan el işçiliği bir sanat eseri.
Project Nightingale, 1920’li yılların ikonik "EX" deneysel modellerinden (özellikle 16EX ve 17EX) ilham alarak, Streamline Moderne akımının en saf halini temsil ediyor.
Monolitik Yapı: 5,76 metrelik devasa gövde, sanki tek bir metal bloktan yontulmuş gibi kesintisiz bir yüzey disiplinine sahip.
Pantheon Izgarası: Tarihte ilk kez bir metre genişliğe ulaşan bu ikonik ızgara, paslanmaz çelikten oyulmuş 24 kanatçığıyla markanın gücünü simgeliyor.
Uçan Kanatlar: Önden arkaya uzanan heykelsi hatlar, araca durağan haldeyken bile hareket halindeymiş hissi veren bir dinamizm katıyor.
Tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle donatılan Project Nightingale, Rolls-Royce tarihindeki en sessiz üstü açık sürüş deneyimini vaat ediyor.
Mekanik Gürültüsüzlük: Motor sesinin yerini doğanın sesleri (rüzgar, kuş cıvıltıları, dalgalar) alıyor.
Saf Performans: Egzoz sistemine ihtiyaç duyulmaması, aracın arka kısmında "Aero Afterdeck" adı verilen devrimsel bir difüzör tasarımına olanak tanıyarak yüksek hızlarda kusursuz stabilite sağlıyor.
Otomobilin iç mekânı, bir ulaşım aracından ziyade kişisel bir sığınak olarak tasarlandı:
Melodiden Işığa: Bülbül seslerinin ses dalgası desenlerinden esinlenen Starlight Breeze, tam 10.500 adet mikro yıldızla iç mekânı göksel bir atmosfere büründürüyor.
Mücevher İşçiliği: Kontrol üniteleri ve vites seçici, yüksek mücevher tasarımını anımsatan fasetli paslanmaz çelikten üretildi.
Eyer Formu: Kapı panelleri ve orta konsolda kullanılan deri işçiliği, binicilik dünyasının estetiğine ve zanaatkarlığına selam gönderiyor.
Project Nightingale, seri üretimin çok ötesinde, her biri sahibiyle birlikte tasarlanacak bir vizyon projesi
Yat ve Havacılık Esintileri: Tasarımda bir yatın su üzerindeki izinden ilham alan paslanmaz çelik şeritler, pervaneyi andıran 24 inçlik devasa jantlar ve uçak kanatlarını anımsatan heykelsi hacimler kullanılıyor.
Ultra Sınırlı Koleksiyon: Goodwood’da el işçiliğiyle üretilecek olan bu sanat eseri, dünya çapında yalnızca 100 adet ile sınırlandırılmış olup müşterilere sadece davet usulüyle sunuluyor.