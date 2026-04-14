Görenler gözlerine inanamadı: Dev turp tam 4 kilogram geldi

Pazarcı esnafı Hasan Yıldız, bu büyüklükte bir turpla nadiren karşılaştıklarını belirterek "Normalde turplar küçük olur, en fazla 200 gram gelir ama bu şelim tam 4 kilo. Gören şaşırıyor, soran çok. Doğal bir ürün, tamamen tarladan geldi. Böyle ürünler her zaman bulunmaz" dedi.