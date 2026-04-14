Yasak bu gece başlıyor: Kaçak avlanmanın bedeli 16 bin TL

Bu yıl yağış rejiminin olumlu seyretmesiyle bereketli bir sezon beklediklerini dile getiren Şişman, "Geçen yılı değerlendirdiğimizde, maalesef kurak bir yıldı ve üreme ile ilgili rapor edilmiş bir verim düşüklüğü yaşandı. Yıllık avlanma miktarını normalde 8-10 bin ton olarak öngörüyoruz ancak geçen sene bu miktar 7 bin ton civarında gerçekleşti. Fakat bu sene durum farklı. Hem düzenli bir yağış rejimimiz var hem de tatlı sularda yaptığımız incelemelerde, akarsularımızın göle kavuştuğu yerlerdeki debi miktarlarının gayet verimli ve mevsim itibarıyla iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu durum, üreme mevsiminin Van balığımız açısından sağlıklı geçeceğinin bir göstergesidir. Geçen yılın verilerine baktığımızda; kaçak avcılık yapan, kaçak satış yapan veya taşınmaması gereken balığı taşımaya çalışan yaklaşık 270 kişiye, 1380 sayılı Kanun kapsamında toplam 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı. Bu yıl için vatandaşlarımızı uyaralım; kaçak avlanmanın cezası 16 bin TL'dir. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Av yasağı döneminde, inci kefalini özellikle sığ sularda veya gölde avlamaya devam edenlerin ihbar edilmesi konusunda tüm vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.