Türkiye’de şirket kuruluşları artıyor: Yeni girişimlerin %5’i eOfis’i tercih ediyor

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Bir ülkede yeni şirket kuruluşlarının sayısındaki artış, ekonomide daralmanın sonlandığını ve olumlu hareketlerin başladığının ispatı olarak kabul edilir. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 118.137 yeni şirketin kurulmuş olması da, ekonominin canlandığının önemli bir işareti. Ancak bu noktada girişimcileri zorlayan bir husus, emlak piyasasında fiyatların hala yüksek olması.

Ofis fiyatları ve kiraları, iş hayatına yeni başlayan bir işletme için çok büyük bir gider ve bu ağır maliyetler şirketlerin emekleme dönemi kadar tüm ömrü boyunca da büyük tehdit oluşturuyor.

Araştırma kuruluşu Statista’nın verilerine göre, İstanbul’u iş merkezi konumundaki Levent-Etiler’de birinci sınıf ofis kiralarının yıllık maliyetinin metrekare başına 415 Euro'ya kadar çıktığı görülüyor. Yine İstanbul’un diğer önemli iş merkezlerinde de durum farklı değil. Maslak'ta ofis kiraları metrekare başına 245 Euro olarak ölçülürken; Esentepe, Gayrettepe, Zincirlikuyu bölgesinde 279 Euro olarak tespit edilmiş. Ankara ve İzmir için de kiralar 150 Euro seviyesine varıyor. Üstelik giderlerin, sadece kirayla sınırlı olmadığını da hatırlamak gerekiyor. Bir ofisin sağlıklı çalışabilmesi için ulaşım, iletişim, alt yapı döşenmesi, dekorasyon, temizlik/rezervasyon/karşılama hizmetleri gibi başka kalemler de işletmeler için ayrıca düzenli bir maliyet yükü oluşturuyor.

Bu şartlar altında, ağır kira maliyetlerine ve bir ofisi işletmenin ağır giderlerine katlanmak istemeyen girişimlerin ise kuruluş aşamasında paylaşımlı ofis sistemlerini tercih ettiği görülüyor. Öyle ki, küresel ticari gayrimenkul hizmetleri sağlayan CBRE tarafından yayımlanan 2023 yarıyıl raporunda, yılın yalnızca ilk çeyreğinde Türkiye’de paylaşımlı ofis stokunun %25 büyüdüğü tespit edilmişti. Bu da 2023 yılı ortası itibarıyla, Türkiye de 300 bin metrekareden fazla paylaşımlı ofis alanı bulunduğunu ortaya koyuyor. Paylaşımlı ofislere olan bu yoğu ilginin altında, teknolojik altyapı, merkezi konum, modern tasarım, toplantı alanları ve iş ağı avantajlarıyla bu ofis modelinin daha cazip bir seçenek olarak öne çıkması yatıyor.

Paylaşımlı ofis alanında faaliyet gösteren eOfis’in ise 2024’te kurulan 118.137 şirketin %5’i tarafından tercih edildiği görülüyor. eOfis’in yeni kurulan bir şirket için sağladığı avantajlar ise çok değerli.

Şirket kurma sürecinde olan girişimciler ve işlerini daha verimli yönetmek isteyen mevcut işletmeler için eOfis, 13 ilde 60’tan fazla lokasyonda sınırsız kullanım imkânı sunuyor. Girişimciler, esnek kiralama modelleri, prestijli adresler ve profesyonel hizmetlerle işlerini istedikleri lokasyondan yürütebiliyorlar. Ayrıca şirket İstabul dışındaki her beş paylaşımlı ofisten birini yönetiyor. Bu da, iş için İstanbul dışına çıkan şirket çalışanlarının, gittikleri şehirde de konforlu bir ofis ortamı bulması ve işlerini rahatça takip edip, toplantılarını rahatça yapabilmeleri anlamına geliyor.

eOfis sadece İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde değil, Bursa, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya gibi illerde de genişleyerek 13 ilde ve 60 lokasyonda paylaşımlı ofis hizmeti sunuyor. Metrekare olarak da bakarsak, CBRE verilerine göre eOfis, kiralanabilir alan bakımından, İstanbul dışında 32 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı yönetiyor.

Paylaşımlı ofislerin maliyeti nedir?

Paylaşımlı ofis modeli, şirketler için ofis maliyetlerinde %80 maliyet avantajı anlamına geliyor. Bu da, ister yeni kurulsun, ister köklü bir şirket olsun, her ölçekten işletme için çok önemli bir avantaj sağlıyor ve elbette ürün ve hizmet fiyatlarındaki rekabette şirketlerin maliyetlerini düşürerek ayakta kalması için önemli bir fayda sağlıyor. Şirketler eOfis sayesinde tek bir sözleşmeyle 60 ofise erişim imkânı kazanıyor.

eOfis, 2024’te hem lokasyon, hem faaliyet gösterdikleri il sayısı, hem de sayıları 15 bini aşan şirkete ulaşan müşteri sayısıyla, paylaşımlı ofis alanında büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Şirket, 60 A+ plazada hizmet veren ofisleriyle Türkiye çapında modern ofis çözümleri sunarak 2025 yılında da büyümesine devam edeceğinin altını çiziyor.

Şirketinizi yeni kurduysanız ya da taşımayı düşünüyorsanız, geç kalmış sayılmazsınız!

eOfis, 15 yıllık deneyimi, 13 ilde 60’tan fazla lokasyonu ve 30.000’i aşkın üyesiyle kurulu şirketlere özel avantajlar sunuyor ve şirketlerin işlerini büyütmesine destek oluyor. eOfis’in öne çıkan hizmetleri ise şöyle:

• 60+ eOfis Lokasyonunda Çalışma İmkanı

• Esnek Sözleşme Süreleri

• Posta ve Kargo Yönetimi

• Resepsiyon ve Sekreterlik Hizmetleri

• Avantajlı ve Esnek Fiyat Politikası

• Şeffaf Kira Koşulları

• Konforlu Toplantı ve Seminer Alanları

• Yüksek Hizmet Kalitesi Sunan Mobil Uygulama

• Aylık 50.000+ Çağrı Karşılama Sistemi

• Firmanıza Özel Telefon Hattı

• Sürekli Büyüyen Lokasyon Ağı

• Kişiselleştirilmiş Karşılama ve Danışmanlık Hizmetleri

• Geniş Çaplı Networking Ağı ile Yeni İş Fırsatları

eOfis hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

https://www.eofis.com.tr/

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