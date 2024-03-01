Türkiye başta olmak üzere yükselen pazarlardaki girişimciler ve küresel özel sermaye fonlarına, yatırımları ve büyümeleri kapsamında satın alma, birleşme ve stratejik iş geliştirme işlemlerinde destek olmak amacıyla üst düzeyde çözümler sunan Globalturk Capital’in “Türkiye ile Çevresindeki Yatırımlar ve Halka Açılan Özel Sermayenin 2024 ve Sonrası Görünümü” başlıklı konferansı 27 Şubat 2024 tarihinde Londra’da düzenlendi. Londra Borsası’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA) değerli destekleri ile stratejik ortak olarak yer aldığı bu özel etkinliğe yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplamda birbirinden zengin içerikli beş panelin yer aldığı konferansta, Türkiye’nin önde gelen holding ve gruplarının 2024 ve sonrasındaki yatırım stratejilerinden Türkiye’nin özel sermaye açısından çekiciliğine, Türkiye ve çevresindeki sınır ötesi yatırımlardan özel sermayenin Borsa İstanbul ve Londra Borsası’nda halka arz yoluyla çıkışlarına kadar birçok önemli konu ele alındı. Türkiye ve çevresindeki yatırım ortamına ilişkin 2024 ve sonrası öngörülerinin masaya yatırıldığı konferans düzenlenen panellerin yanı sıra bireysel konuşmacılarıyla da dikkat çekti.

“Birleşik Krallık Hükümeti Türkiye'yi iş ve yatırım camiasına tanıtmaya odaklanmış durumda”

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ve çıkılabilir bir pazar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Türkiye yakın çevresi ile yatırımcılara değerlendirebilecekleri geniş fırsatlar sunmaktadır. Türk Hükümeti yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun bir şekilde çalışırken, Birleşik Krallık Hükümeti de Türkiye'yi iş ve yatırım camiasına tanıtmaya odaklanmış durumda. Makroekonomik programın sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğü durumda 2024 yılı son çeyreğinden itibaren özel sermaye yatırımları ve çıkışlarının yoğun yaşanacağı bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum.”

Birleşik Krallık Yatırım Güvenliği Birimi, Sanayi ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, 2020 yılında iki ülkenin imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ticaret hacminin rekor seviyeye ulaştığını ve karşılıklı doğrudan yatırımlarda da belirgin bir artış görüldüğünü kaydetti. Londra Borsası Grubu (LSEG) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sermaye Piyasaları Grup Başkanı Murray Roos ile LSEG Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski ise “Özel Sermaye için Londra Borsası’ndaki Çıkış Fırsatları” konulu özel bir sunum gerçekleştirdiler.

“Globalturk Capital’in yatırım dünyasını bir araya getirdiği etkinliği son derece verimli geçti”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofis Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da “Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız” başlıklı sunumuyla Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı ve uluslararası fon yöneticilerini yatırıma davet ederek, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle Yatırım Ofisimizin stratejik ortaklığında gerçekleşen Globalturk Capital’in yatırım dünyasını bir araya getirdiği etkinliği son derece verimli geçti. Türkiye, dijital ve yeşil dönüşüm sürecine verdiği öncelik, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, nitelikli insan kaynağı, üç kıtanın kesişim noktasında bulunan jeostratejik konumu ve güçlü lojistik, enerji ve dijital altyapısıyla uluslararası yatırım çevrelerinde bölgesel bir üs ve cazibe merkezi şeklinde konumlanmış bulunuyor. Son yıllarda giderek güçlenen girişimcilik kültürüyle bir araya gelen tüm bu özelliklerin Sayın Cumhurbaşkanımızın 2053 vizyonu hedeflerine giden yolda ülkemizi dünyanın geri kalanından ayrıştırdığına inanıyoruz.”

İngiltere'den Türkiye'ye 2002-2023 yılları arasında 13,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım

Londra’daki konferansın kapanışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Türkiye'nin 2024 Görünümü ve Sonrası Makro Strateji ve Politikalar” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında, Türkiye'nin büyümeyi destekleyen politikalar ve tedbirleri kararlılıkla hayata geçirdiğini belirterek, “Şu ana kadar takip ettiğimiz ekonomik program amaçlandığı gibi çalışıyor. Politikalarımız sonuç vermeye başlarken, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için ekonomi politikalarımız, enflasyonla mücadeleyi ön planda tutarak düzenlenmeye devam edecek” dedi. Türkiye'de 80 bin civarında uluslararası şirketin bulunduğunu ve son 20 yılda 260 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, İngiltere'den Türkiye'ye 2002-2023 yılları arasında toplamda 13,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımın yapıldığını ve bu miktarın İngiliz yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin bir işareti olduğunu kaydetti.

“Hedefimiz, yatırımların kalitesini ve çeşitliliğini artırarak daha fazla yatırım çekmek”

Türkiye'nin üç kıtanın ortasında yer alarak önemli bir ticaret merkezi olma potansiyeli bulunduğuna vurgu yaparken en gelişmiş Serbest Ticaret Anlaşması ağına sahip 10 ülke arasında yer aldığının da altını çizen Cevdet Yılmaz, “Hedefimiz, yatırımların kalitesini ve çeşitliliğini artırarak daha fazla yatırım çekmek. Elektromobilite, yeşil enerji, kimya, petrokimya, bilgi işlem teknolojileri, yüksek kaliteli üretim teknolojileri, savunma ve havacılık, desteklediğimiz öncelikli sektörlerimizdir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Cevdet Yılmaz, “Bu etkinliği düzenleyen Globalturk Capital ve Londra Borsası’na teşekkür ediyor, yeni iş birlikleri ve sürdürülebilir dostluklar kurmayı umuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yuvarlak masa toplantısına büyük ilgi

Üst düzey fon temsilcileri ve uluslararası yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile özel olarak görüşme imkânı da buldu. Konferansın ardından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına ilgi büyük olurken, toplamda 25 küresel fon ve yatırım bankası yöneticisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

“Uluslararası yatırımcılar Londra ayağında yer alma imkânı bulmaktan son derece memnun”

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıları İstanbul’da bir araya getirdikleri geçen Ekim ayındaki konferansa gösterilen yoğun ilginin Londra’daki etkinlikte de devam ettiğini söyledi. Öney, şöyle konuştu: “Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlediğimiz konferansı dünyanın birçok ülkesinden 45 panelist ve konuşmacıyla birlikte toplamda 330’u aşkın üst düzey katılımcıyla hayata geçirmiştik. Londra’daki etkinliğimize ise küresel fon yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin de bulunduğu 27 yatırımcı panelist ve konuşmacı olarak katılım gösterdi. Özellikle İstanbul’daki buluşmaya katılamayan uluslararası yatırımcılar, Londra ayağında yer alma imkânı bulmaktan son derece memnun. Dünyanın önde gelen özel sermaye fonlarını temsil eden 120’den fazla üst düzey fon yöneticisini burada ağırladık. Londra Borsası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve GPCA başta olmak üzere bu organizasyona katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

Londra Borsası’nın iş birliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA) stratejik ortaklığıyla Globalturk Capital tarafından Londra’da düzenlenen konferansın sponsorları arasında Baker McKenzie, Doğan Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Esin Avukatlık Ortaklığı, Ludus Ventures, Meta, TAB Gıda Yatırımları, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve YTÜ Yıldız Teknopark gibi önemli kurum ve kuruluşlar yer aldı.